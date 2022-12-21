Gac Toyota Yeni Enerjili Araç Üretimi Kapasitesini Artırdı

GUANGZHOU, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Salı günü, Guangzhou Toyota Motor Ltd. Şti.'nin (GTMC) ikinci aşama yeni enerjili araç (NEV) kapasite artırma projesi devreye alındı.

GTMC'ye göre yıllık 200.000 adet üretim kapasitesine sahip NEV projesi, 740.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yeni üretim hattının faaliyete geçmesiyle GTMC yıllık bir milyon adetlik kapasiteye ulaşacak ve Toyota'nın dünyadaki en merkezi büyük ölçekli üretim üssü haline gelecek.

Şirket, yüzde 100 elektrikli ürün yelpazesini kapsamlı bir şekilde genişleteceğini ve yeni enerji endüstrisinin ekolojik düzenini hızlandıracağını söyledi. Şirket, 2025 yılına kadar satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını, 2035 yılına kadar ise yüzde 100'ünü elektrikli modellerden oluşturmayı planlıyor.

GTMC, Eylül 2004'te Guangzhou Otomobil Grubu Ltd. Şti. (GAC Grubu) ve Toyota Motor Şirketi tarafından kuruldu ve her iki şirket finansmanın yüzde 50'sine katkıda bulundu.