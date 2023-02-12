Gabrielle Tropikal Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'nın kuzeyinde eğitime ara verildi Güncel Haberler Yeni Zelanda'nın kuzeyinde etkili olan Gabrielle Tropikal Kasırgası nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken Auckland kentinde eğitime ara verildi. Yeni Zelanda'nın kuzeyinde etkili olan Gabrielle Tropikal Kasırgası nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken Auckland kentinde eğitime ara verildi. CNN'in haberine göre, Yeni Zelanda Meteoroloji Dairesi, bölgede etkili olan Gabrielle Tropikal Kasırgası'nın saatteki hızının 140 kilometreyi bulduğunu açıkladı. Kasırganın hayatı olumsuz etkilediği Auckland'da toplu taşıma seferlerinin azaltılacağı kaydedildi. Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı ise bölgede 36 okulda yarından itibaren eğitime ara verildiğini duyurdu. Yeni Zelanda Havayolları da Auckland'daki uçuşlarının durdurulduğu bilgisini paylaşırken, bölgede binlerce evde elektriğin kesildiği belirtiliyor. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, düzenlediği basın toplantısında, halka evden çalışma ve gerekmedikçe dışarı çıkmama çağrısında bulundu. Kasırganın etkisini sürdürmesi beklenirken, Hipkins halkı tedbirli olmaya davet etti. Kaynak: AA / Güncel Yeni Zelanda Güncel Haberler

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