Gabrielle Kasırgası'nın vurduğu Yeni Zelanda'da ulusal acil durum ilan edildi

Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına alan, geniş çaplı su taşkını ve yıkıma yol açan Gabrielle Kasırgası sonrası ulusal acil durum ilan etti.

Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına alan, geniş çaplı su taşkını ve yıkıma yol açan Gabrielle Kasırgası sonrası ulusal acil durum ilan etti.

Başkent Wellington'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Acil Durum Yönetimi Bakanı Kieran McAnulty, Yeni Zelanda hükümetinin, kasırganın vurduğu bölgelere destek vermek ve ek kaynak sağlamak amacıyla acil durum ilan ettiğini duyurdu.

McAnulty, "Bu afet, Yeni Zelandalıların hayatına gerçek tehdit oluşturabilecek olağanüstü bir durum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins de basın mensuplarına verdiği demeçte, ordu birliklerinin, kasırgadan etkilenenlerin tahliyesi ve acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı olmak için bölgede olduğunu söyledi.

Birçok ailenin yerlerinden olduğunu ve ülke genelinde büyük bir yıkım yaşandığını kaydeden Hipkins, "Tam olarak neler yaşandığını tespit etmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. O noktaya gelince de gerekli temizliği yapmaya yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal acil durumun, ülkenin en büyük kentlerinden Auckland'ın da bulunduğu kuzeydeki 6 bölgeyi kapsadığı belirtildi.

Gabrielle Kasırgası, söz konusu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açarken, 60 bini aşkın evin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Kasırganın hayatı olumsuz etkilediği Auckland'da, önceki gün, uçuşlar durdurulmuş ve birçok okulda eğitime ara verilmişti.

Yeni Zelanda Hava Yolları, 500'ü aşkın iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiğini ve 10 bin civarında uluslararası yolcunun bu durumdan etkilendiğini duyurmuştu.