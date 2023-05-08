Gabonlu öğrenci Dina'nın ailesi Adli Tıp Kurumu'na geldi

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini teşhis etmek için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Kızımın kafasının üstünde ve elindeki yaralardan da saldırı olduğu açık ve net şekilde belli. Türk devletine güveniyorum. Bu kesinlikle intihar değil. Bu bir cinayet, bu cinayette parmağı olan herkesin Türk devleti tarafından adalet karşısında cezalandırmasını temenni ediyoruz" dedi.

Karabük'te üniversite öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Genç kızın yalın ayak sokakta koştuğu görüntüler ortaya çıkarken, başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklanırken diğer 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla diğer 5 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Gabonlu Dina'nın cenazesi ise İstanbul Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gabon Cumhuriyeti'nin de yaşayan Dina'nın ailesi bugün İstanbul'a geldi. Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, babası Guy Serge Ibouanga Panga, amcası, teyzesi ve avukatları Kerim Bahadır Şeker ile birlikte cesedi teşhis etmek için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne ve baba kızlarını görmek için içeri girdi. Annenin kızı Dina'nın resminin olduğu siyah tişört giydiği görüldü. Aile adli tıptan çıktıktan sonra avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı.

"İKİNCİ OTOPSİ YAPILABİLİRSE DAHA İYİ OLACAK"

Avukat Şeker ailenin acısının hala taze olduğunu söyleyerek "Biz ikinci bir otopsi talebinde bulunacağız. Görüşmüş olduğumuz Adli Tıp Kurumu profesörleri, bize ikinci otopsi ile alakalı kesin ve net emarelerin bulunduğunu söylüyorlar. İlk otopside belirli noktalara değinilmemiş, açık ve net bir şekilde belirli noktalara değinilmemiş ve ekimozlarla alakalı, abrazyonlarla alakalı kesin ve net değerlendirmeler yapılmadığı için ikinci otopsiye başvurmak istiyoruz. Çünkü Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda daha önce de ifade etmiş olduğumuz üzere boğulma kaynaklı olduğu geçiyor ama suya düşüp ölmeden önce bilincinin kapalı olduğuyla alakalı herhangi bir şey yok. Yuvarlak tahminlerin kesinleştirilmesi lazım ki bu aile de artık bir noktadan sonra adaletin ve mahkeme tarafının takipçisi olabilsin. Çünkü acıları hala ailenin sonlanmış değil. Elindeki yaranın bize sıyrık olduğu söylenmişti. Bir de başındaki yara burada işte koşu sırasında dallara çarpmış vesaire deniliyordu ama açık ve net bir şekilde bir cesedin mantıken biliyorsunuz morarması lazım, cesedin morarması yerine hala ve hala o pembeliğini koruyor. Bu pembeliğini korumasının sebebi oraya çok ağır bir darbe indirilmiş olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu