GABONLU DİNA'NIN AVUKATI DOSYADAN FERAGAT ETTİ

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yaklaşık 2 aydır ailenin Avukatı olan Kerim Bahadır Şeker dosyadan feragat ettiğini açıkladı. Şeker, aile ve Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği hakkında hukuki işlem başlatacağını ifade etti.

"KIZ ÇOCUĞUNUN SİYAHİ OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜLER"

Avukat Şeker, hem ailenin hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağını belirterek, "Hiçbir maddi amaç gütmeden, 6 kere İstanbul- Ankara (Elçilik)- Karabük seyahatlerimi kendi şahsi arabamla kendi cebimden karşılayarak, adaletin tecelli etmesi amacıyla koşup koşuşturdum. Gabon-Türkiye arası 5.084 km, ben bu yolculuklarımda 6.000 km'den fazla yol katedip, Gabon'a gitmiş kadar oldum. Tüm bunların sonucunda ise, maalesef adalet arayışının değil, ülkemize karşı bir intikam arayışının parçası haline getirilmeye çalışıldığımın farkına vardım. Otopsi masraflarını karşılamaya hazır olduklarını belirten Koç Üniversitesi Hastanesi'nin kıymetli Başhekimliği ve sayın Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz Bey'in Adli Tıp mütalaasında, ikinci bir otopsiye gerek kalmadığını aileye dile getirdim. Ancak Türkiye aleyhine çalışma yürüten grupların manipülasyonlarına maruz kalarak, bugün benden, dosyanın avukatından habersiz, cesedi kaçırırcasına İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci otopsiye götürmek üzere teslim aldıklarını öğrendim. Beni avukatları olarak en yaralayan kısım ise; Gabon Cumhuriyeti Devleti'nin İstanbul'daki temsilcisi olduğunu ileri süren kişinin basın mensuplarının; "Kerim Bey nerede?" sorusuna verdiği, "Kerim Bey'in bilgisi var, kendisi meşgul ve gelemeyeceğini söyledi" demesi oldu. Türkiye genelinde ve Karabük halkı özelinde, ırkçılık iddiasıyla uluslararası alanda bizleri zor duruma sokmaya çalışanlara koz vermemek amacıyla, dosyadan istifa ettiğimi, hakkımda kamuoyunu yanıltıcı açıklama yaptıkları için, hem ailenin hem de Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı, siz kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.