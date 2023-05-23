Gabonlu Dina'nın avukatı dosyadan feragat etti

KARABÜK'teki Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesinin ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasının ardından ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyadan feragat etti.

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cenazesi ailesi tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yaklaşık 2 aydır ailenin Avukatı olan Kerim Bahadır Şeker dosyadan feragat ettiğini açıkladı. Şeker, aile ve Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği hakkında hukuki işlem başlatacağını ifade etti.

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