Gabon'un yeni başbakanı Alain-Claude Bilie-By Nze oldu Güncel Haberler Gabon'da Enerji Bakanı Alain Claude Bilie By Nze başbakan olarak atandı. Gabon'da Enerji Bakanı Alain Claude Bilie By Nze başbakan olarak atandı. Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Enerji Bakanı Nze'yi başbakan olarak atadı. Eski Başbakan Rose Christiane Ossouka Raponda da cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Başbakan Nze'nin ilerleyen günlerde hükümeti kurması bekleniyor. Kaynak: AA / Güncel Gabon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gabon'un yeni başbakanı Alain-Claude Bilie-By Nze oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.