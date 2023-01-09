Gabon'un yeni başbakanı Alain-Claude Bilie-By Nze oldu
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Gabon'da Enerji Bakanı Alain Claude Bilie By Nze başbakan olarak atandı.
Gabon'da Enerji Bakanı Alain Claude Bilie By Nze başbakan olarak atandı.
Ulusal basındaki cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Enerji Bakanı Nze'yi başbakan olarak atadı.
Eski Başbakan Rose Christiane Ossouka Raponda da cumhurbaşkanı yardımcısı oldu.
Başbakan Nze'nin ilerleyen günlerde hükümeti kurması bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel