Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı Güncel Haberler Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı. Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon'dan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e geçmeyen çalışan Ndama'nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi. Gözaltına alınan Ndama, Franceville'deki polis karakoluna götürüldü. Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Kongo Gabon Güncel Haberler

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