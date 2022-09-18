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Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

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Gabon'un eski Meclis Başkanı Ndama, para dolu 4 valizle yakalandı

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Gabon Ulusal Meclisinin eski Başkanı Guy Nzouba-Ndama, Kongo Cumhuriyeti'ne geçmeye çalışırken dört valiz dolusu nakit parayla yakalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon'dan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'e geçmeyen çalışan Ndama'nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ndama, Franceville'deki polis karakoluna götürüldü.

Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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