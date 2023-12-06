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Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Kamerun'da

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Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya ile görüştü. Nguema, darbe sonrasında komşu ülkeleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, Kamerun'un başkenti Yaounde'de Cumhurbaşkanı Paul Biya ile bir araya geldi.

Biya, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı General Brice Clotaire Oligui Nguema ile samimi ve verimli görüşmelerde bulundum." ifadesini kullandı.

Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ardından Kamerun'u ziyaret eden Nguema, darbe sonrasında bütün komşu ülkeleri ziyaret etmiş oldu.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini 3. kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo, ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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