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Gabon Dışişleri Bakanı Adamo hayatını kaybetti

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Gabon Dışişleri Bakanı Adamo hayatını kaybetti

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gabon Dışişleri Bakanı Michael Moussa Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, yaptığı açıklamada, 62 yaşındaki Dışişleri Bakanı Adamo'nun, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bongo, "O çok büyük bir diplomat, gerçek bir devlet adamıydı. Benim için her şeyden önce bir dosttu." ifadelerini kullandı.

Adamo'nun bakanlar kurulu toplantısına katılmak için geldiği başbakanlık ofisinde kalp krizi geçirdiği, başbakanlık sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kalp Krizi Gabon Güncel Haberler

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