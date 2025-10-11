Gabon'da Genel ve Yerel Seçimlerin İkinci Turu Başladı

Gabon'da seçmenler, genel ve yerel seçimlerin ikinci turu kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 1 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi sabah erken saatlerde başladı.

Oy verme işlemi, ülke genelinde yoğun katılımla devam ediyor.

Seçmenler, Ulusal Meclis'teki 145 milletvekili ile yerel yöneticileri belirleyecek.

Ulusal Seçim Komisyonu (CNOCER), oy verme işlemlerinin güvenli ve şeffaf biçimde yürütülmesi için tüm bölgelerde denetim ekipleri görevlendirdiğini bildirdi.

Oy verme işleminin yerel saatle 17.00'de sona ereceği, ilk sonuçların ise yarın açıklanmasının beklendiği bildirildi.

20 siyasi partinin katıldığı ilk tur seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema tarafından kurulan Demokratik Kurucular Birliği (UDB) 145 sandalyelik Ulusal Meclis'te 55 sandalye kazanarak öne geçmişti.

Eski Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın partisi olan Gabon Demokratik Partisi (PDG) ise yalnızca 3 sandalye elde etmişti.

Gabon'da milletvekilleri ve yerel yöneticiler, her seçim bölgesinde yalnızca bir adayın seçildiği iki turlu çoğunluk sistemiyle belirleniyor. Seçimin birinci turunda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan aday doğrudan kazanıyor. Hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması durumunda en çok oy alan iki aday ikinci tura kalıyor ve bu turda en fazla oyu alan aday seçiliyor.