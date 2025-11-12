Gabon'da Eski Cumhurbaşkanı Bongo Ailesine Hapis Cezası

Gabon'da eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo ile oğlu Noureddin Bongo, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada gıyaben 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sylvia Bongo ve Noureddin Bongo'nun kamu kaynaklarını zimmetine geçirmek, kara para aklamak, suç örgütü kurmak ve rüşvet almakla suçlandıkları davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, ikiliyi gıyaben 20'şer yıl hapis cezasına, 100 milyon frank (yaklaşık 7,5 milyon lira) para cezasına çarptırdı ve kamu kaynaklarından edinildiği tespit edilen mallarına el konulmasına hükmetti.

Sanıkların avukatları suçlamaları reddederek davayı siyasi olarak nitelendirdi.

Bongo ailesine yönelik soruşturmalar, 30 Ağustos 2023'te ordunun yönetime el koyması ve Ali Bongo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlatılmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.