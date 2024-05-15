Gabon'da darbe sonrası ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı ve oğulları açlık grevine başladı

Gabon'da 30 Ağustos 2023'te yapılan darbe sonrasında görevden el çektirilerek konutunda ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile iki oğlunun, açlık grevine başladığı bildirildi.

Devlete ait Radio France Internationale'nin haberine göre, Bongo'nun avukatları, Gabon'un devrik Cumhurbaşkanı Bongo ile iki oğlunun, hapisteki aile üyelerine yönelik "kötü muamele" ve "işkence" iddialarını protesto etmek için açlık grevine başladığını açıkladı.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamanın, Bongo'yu darbeyle görevden uzaklaştıran General Brice Oligui Nguema'nın Fransa ziyareti öncesi gelmesi dikkati çekti.

Ülkedeki tartışmalı seçimin ardından Bongo, Ağustos 2023'te askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Bongo ve iki oğlu ev hapsinde, eşi Sylvia ve büyük oğlu ise cezaevinde tutuluyor.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, Gabon'u 56 yıl yönetmişti.