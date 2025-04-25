Gabon'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Onaylandı

Gabon'da Anayasa Mahkemesi, 12 Nisan'da yapılan, General Brice Clotaire Oligui Nguema'nın kazandığı cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını onayladı.

Gabon Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, düzenlenen oturumda, 12 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Nisan'da iletilen seçim sonuçlarının görüşülerek onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 70,69 olduğu, Nguema'nın oyların yüzde 94,85'ini, en yakın rakibi Alain Claude Bilie By Nze'nin ise yüzde 3,11'ini aldığı bilgisi verildi.

Ülkeyi 7 yıl süreyle yönetecek olan Nguema'nın, 3 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Gabon'da darbe

Gabon'da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine getirilen Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül 2023'te düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül 2023'te "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.