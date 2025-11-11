Haberler

Gabon'da Bongo Ailesine Yönelik Yolsuzluk Davası Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gabon'da eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi ve oğlu hakkında yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı. Sylvia ve Noureddin Bongo, ülke dışında oldukları için duruşmaya katılmadı. Davada, kamu kaynaklarını kişisel servete dönüştürme, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor.

Gabon'da eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo ile oğlu Noureddin Bongo hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava Librevil'deki Özel Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sylvia ve Noureddin Bongo ülke dışında oldukları için Librevil'deki duruşmaya katılmadı.

İkili, mahkemede önemli kamu kaynaklarını kişisel servete dönüştürmek, yolsuzluk, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçlamaları ile yargılanıyor.

Sanıkların avukatları suçlamaları reddederek davayı siyasi olarak nitelendirdi.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Bongo ailesine yönelik soruşturmalar, 30 Ağustos 2023'te ordunun yönetime el koyması ve Ali Bongo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlatılmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.