Gabon'da Bongo Ailesine Yönelik Yolsuzluk Davası Başladı

Gabon'da eski Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun eşi Sylvia Bongo ile oğlu Noureddin Bongo hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava Librevil'deki Özel Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sylvia ve Noureddin Bongo ülke dışında oldukları için Librevil'deki duruşmaya katılmadı.

İkili, mahkemede önemli kamu kaynaklarını kişisel servete dönüştürmek, yolsuzluk, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçlamaları ile yargılanıyor.

Sanıkların avukatları suçlamaları reddederek davayı siyasi olarak nitelendirdi.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Bongo ailesine yönelik soruşturmalar, 30 Ağustos 2023'te ordunun yönetime el koyması ve Ali Bongo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlatılmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.