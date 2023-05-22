Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında milli tenisçilerden gösteri maçı (2)

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda yapılan Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışındaki gösteri maçının ardından, Şırnak Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki 2'si açık, 4'ü kapalı 6 kortta 27 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bölgenin artık daha huzurlu olduğunu ifade ederek, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu topraklar, bu coğrafya için tarihi bir gün yaşıyoruz. Dünyanın en huzurlu ülkelerinden birini yaşıyoruz. ve yine iddia ediyoruz. Bugün elhamdülillah Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Bitlis, Batman New York'tan, Paris'ten, Brüksel'den daha huzurlu, Londra'dan daha güvenli. Tek istediğimiz, tek arzu ettiğimiz, bu huzur ve güven ortamının devam etmesi" dedi.

Konuşmaların ardından 7 ülkeden katılan 66 sporcu ile kortej yürüyüşü yapıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -