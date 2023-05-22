GABAR DAĞI'NDAKİ PETROL SAHASINDA MİLLİ TENİSÇİLERDEN GÖSTERİ MAÇI

TÜRKİYE'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda, milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışında gösteri maçı yaptı.Şırnak Gabar Dağı'nda, 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası kapsamında Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda gösteri maçı yapıldı. 14 yaş ve altı sporcuların yarışacağı turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 22-27 Mayıs arasında uluslararası düzeyde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sporcularına da ev sahipliği yapacak turnuvada toplamda 66 sporcu mücadele edecek.Turnuva kapsamında Şırnak'a gelen milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer, Gabar Dağı'nda gösteri maçı yaptı. Etkinliğe Vali Osman Bilgin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle sporcular katıldı.

'BURALAR ARTIK PETROL DAĞLARI'

Vali Osman Bilgin, konuşmasında, 2000 rakımda ülkemizin en önemli petrol rezervlerinin bulunduğu alandayız. Önemli petrol rezervi burada bulundu. Bulunan rezerv, ülkemizin yüzde 10'unu karşılıyor. Bugün burayı daha da anlamlı kılan Cudi Cup Tenis Turnuvası'dır. İkincisini yaptığımız uluslararası turnuvanın bu yıl özelikle ilk ayağını milli sporcularımızla birlikte gösteri maçıyla başlatıyoruz. Aslında bunu anlatmak istiyoruz; Şırnak'ımızın her yönüyle milli olan çalışmasını halka anlatmak. Milli sporcularımızla ülkemizin çok önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan petrolde dışa bağımlılığı azaltmak için burada verilen mücadele. Burası düz bir ova değil, burada eskiden maalesef terör hakimdi ama şimdi devletimiz tam anlamıyla bu dağlara hakim. Cudi, Gabar, Bestler Dereler ve Kato, eskiden bu dağların adını duyunca 20 yaşındaki bütün vatandaşlarımız terör dağları olarak biliyordu. Artık buralar terör dağları değil, petrol dağları. Cudi'de önemli kömür rezervleri de var, önemli keşifler yapıldı. Sadece bu kuyudan 1250 varil üretim yapılıyor. Büyük mücadeleyle bugüne geldik. Burada jandarmamız, TSK, istihbarat birimlerimiz güvenlik korucularımız gece gündüz demeden mücadele vererek bunu sağladılar. Buralar bırakın petrol keşfi yapmayı, köyleri boşaltılmış, vatandaşın köyünden edilmiş topraklardı dedi.

'22 KÖYÜ YERLEŞİME AÇIYORUZ'

Vali Bilgin, 22 köyü yerleşime açacaklarını söyleyerek, Köylülerimizin üretim faaliyetleriyle beraber Türkiye Petrolleri yeni istihdam sahaları oluşturdu. Çok şükür burada artık gençlerimiz umutsuz bir şekilde başka illere göç etmek zorunda değil. Burada iş, AŞ bulacak. Burası Türkiye'nin en büyük petrol ve petrokimya şehri olacak. Burayı az önce raket sesleriyle inlettik. Eskiden burada roket sesleri inliyordu maalesef ama çok şükür, sağladığımız güven ortamıyla birlikte milli sporcularımızla gösteri maçı da yaptık. Bu yapılan etkinliğin ülkemize ve Şırnak'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum diye konuştu. (DHA)