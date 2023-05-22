Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında milli tenisçilerden gösteri maçı

TÜRKİYE'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda, milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışında gösteri maçı yaptı.

TÜRKİYE'nin en büyük petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda, milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın açılışında gösteri maçı yaptı.

Şırnak Gabar Dağı'nda, 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası kapsamında Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda gösteri maçı yapıldı. 14 yaş ve altı sporcuların yarışacağı turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 22-27 Mayıs arasında uluslararası düzeyde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin sporcularına da ev sahipliği yapacak turnuvada toplamda 66 sporcu mücadele edecek.