Üye Girişi
Haberler

G7 Zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve İsrail-Hamas çatışmaları ele alınacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Japonya'nın ev sahipliğindeki çevrim içi G7 zirvesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi konular ele alınacak.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğindeki çevrim içi G7 zirvesinde, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile İsrail-Hamas çatışmalarının" ele alınacağı bildirildi.

Japonya Kabine Başsekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, bugün çevrim içi G7 Liderleri Zirvesi düzenleyeceğini söyledi.

Matsuno, görüşmede G7 liderlerinin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, İsrail-Hamas çatışmaları ve yapay zeka dahil çeşitli konuları" ele alacağını söyledi.

"Uluslararası toplumu ilgilendiren önemli konular tartışılacak, şimdiye kadarki çalışmaların özeti ele alınacak ve G7 işbirliği teyit edilecek" diyen Matsuno, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in çevrim içi zirveye katılmasının planlandığını bildirdi.

Japonya'nın Dönem Başkanlığında bu yıl yüz yüze G7 Liderler Zirvesi, Kişida'nın ailesinin memleketi, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima eyaletinde düzenlenmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy, önceden duyurulmamış sürpriz bir ziyaretle, Hiroşima'ya gelerek G7 ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

2024 G7 Dönem Başkanlığını, yıl başında İtalya devralacak.

Kaynak: AA / Güncel

Japonya Ukrayna İsrail Rusya Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title