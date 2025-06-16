G7 Zirvesi'nde İran-İsrail İhtilafı Üzerine Diplomatik Çözümler Ele Alınacak

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Liderler Zirvesi'nde İran ve İsrail arasındaki ihtilafa dair diplomatik adımların ele alınacağını açıkladı. Merz, Avrupa ülkeleri olarak ortak bir öneri sunacaklarını belirtirken, Rusya'nın arabuluculuk rolü konusunda karamsar konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 Liderler Zirvesi'nde İran- İsrail ihtilafında diplomatik çözüme ulaşmak için atılabilecek muhtemel adımları da ele alacaklarını belirtti.

Merz, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Zirvede İsrail ile İran arasındaki ihtilafı da ele alacaklarını ifade eden Merz, Avrupa ülkeleri olarak sonuç bildirgesi için öneri sunacaklarını bildirdi.

Merz, İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah yeteneğine sahip olmaması gerektiğini ve İsrail devletinin kendini savunma hakkını vurgulayacaklarını kaydederek, "Diplomatik çözüme ulaşmak için atılabilecek muhtemel diğer adımları da görüşeceğiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail ile İran ihtilafında arabulucu rol oynayabileceğini düşünmediğini dile getiren Merz, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitirmesi iyi olur." diye konuştu.

Merz, bu savaşı bitirmenin Rusya yönetiminin elinde olduğuna işaret ederek, "Putin bu savaşı bitirirse, şu anda bize en çok sıkıntı veren dünya sahnelerinden birinde gerekli ve doğru olanı yapmış olur. Bundan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsrail-İran ihtilafına dahil olmak istemediğini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Merz, askeri üsleri veya önemli ticari yolların etkilenmesi durumunda ABD'nin müdahalede bulunabileceğini ancak şu an bu noktada olunmadığını kaydetti.

Rusya'ya yaptırımlar

Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'ya başka yaptırımların uygulanması konusunu da zirvede ele alacaklarını aktaran Merz, "Avrupa Birliği (AB) kararlı. AB'nin yaptırımları yolda ve kabul edilecek." dedi.

ABD'nin de buna katılmasını ve yeni yaptırımlar uygulamasını istediğini dile getiren Merz, "(Donald) Trump yönetimi altında henüz böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda sadece eski Başkan Joe Biden yönetimi altında kararlaştırılan yaptırımlar geçerli." diye konuştu.

ABD'nin gümrük vergileri

Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gümrük vergileri konusunda bir çözüme ulaşmak için zirve kapsamında ABD yönetimiyle görüşmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Bu zirvede bir çözüm olmayacak ama belki küçük adımlarla çözüme yaklaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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