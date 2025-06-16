G7 Zirvesi, Küresel Ekonomi ve Enerji Güvenliği Üzerine Toplanıyor

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G7 zirvesi, kısaltılmış gündemi ile küresel ekonomik görünüm ve enerji güvenliği konularını ele almak üzere Kanada'nın Alberta eyaletinde başladı. Zirve, dünya liderlerinin katılımıyla önemli ekonomik ve jeopolitik zorluklara çözüm arayacak.

CALGARY, 16 Haziran (Xinhua) -- G7 zirvesi, pazar günü açıklanan kısaltılmış gündeme göre küresel ekonomi ve enerji güvenliği görüşmelerine odaklanacak.

Normalde pazar günü başlaması planlanan zirvenin süresi iki güne indirilmiş ve resmi açılışı pazartesi gününe alınmıştı. Dünya liderleri zirvenin düzenleneceği Kanada'nın Alberta eyaletinin Kananaskis kentine gelmeye başladı.

Pazartesi günkü programda G7 liderlerinin, küresel ekonomik görünümü ele alacağı 90 dakikalık oturum ve davetli liderlerin de katılımıyla düzenlenecek enerji güvenliğine odaklanan bir çalışma yemeği bulunuyor.

G7, dünyanın ileri ekonomileri olan Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nden oluşan resmi olmayan bir birlik. Birliğin yıllık zirvesi ise önemli küresel ekonomik ve jeopolitik zorluklara karşı atılacak adımların koordine edildiği bir platform olarak işlev görüyor.

Zirveye ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, bu yıl zirveye Ukrayna, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Meksika, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika gibi G7'ye dahil olmayan ülkeleri de davet etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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