G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı

G7 ülkelerinden Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması çağrısı

G7 ülkeleri, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda tatbikat başlatması üzerine, bölgede barış ve istikrarın korunması çağrısı yaptı.

 - Güncelleme:

G7 ülkeleri, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda tatbikat başlatması üzerine, bölgede barış ve istikrarın korunması çağrısı yaptı.

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, "Tayvan Boğazı ve ötesinde kurallara dayalı uluslararası düzeni, barışı ve istikrarı sürdürme konusunda ortak taahhüdümüzü yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in özellikle bölgeye yönelik "gereksiz tırmandırma riski" taşıyan tatbikatlarından ve ekonomik baskılarından endişe duyulduğu kaydedildi.

Çin'in Tayvan Boğazı etrafında "saldırgan askeri faaliyetlerde" bulunmak için Pelosi'nin Ada'ya ziyaretini bir "bahane" olarak kullanmasına bir "gerekçe" olmadığı vurgulanan açıklamada, G7 ülkelerinin meclis üyelerinin uluslararası seyahatlerde bulunmalarının "normal ve rutin" olduğu belirtildi.

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları, Çin'e bölgedeki statükoyu tek taraflı ve zorla değiştirmeme ve Tayvan Boğazı'ndaki farklılıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı yaptı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Nancy Pelosi Tayvan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title