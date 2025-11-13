G7 Ülkelerinden Sudan'daki İnsani Krize İlişkin Acil Ateşkes Çağrısı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilciler, Kanada'nın Niagara bölgesindeki toplantılarının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'da HDK'nin siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, bu savaşın yol açtığı kıtlığın, dünyanın en büyük insani krizine dönüştüğü vurgulandı.

"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engelsiz girişine izin verilmesi çağrısı yapılarak, ateşkes anlaşmasına desteklerini yineledikleri aktarıldı.

Çin'in askeri yığınağını artırmasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Pekin yönetimine "şeffaflığı artırma" çağrısından bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.