Haberler

G7 Ülkelerinden Sudan'daki İnsani Krize İlişkin Acil Ateşkes Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, insani yardımın geçişinin teşvik edilmesi ve barış çabalarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilciler, Kanada'nın Niagara bölgesindeki toplantılarının ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sudan'da HDK'nin siviller ile yardım görevlilerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek, bu savaşın yol açtığı kıtlığın, dünyanın en büyük insani krizine dönüştüğü vurgulandı.

"Hızlı Destek Kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engelsiz girişine izin verilmesi çağrısı yapılarak, ateşkes anlaşmasına desteklerini yineledikleri aktarıldı.

Çin'in askeri yığınağını artırmasından endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, Pekin yönetimine "şeffaflığı artırma" çağrısından bulunuldu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahısta ehliyetsiz çıktı

Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Epstein'ın e-postaları ortaya çıktı! Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş'

Trump, Epstein mağdurlarından biriyle 'saatler geçirmiş'
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'un göbeğinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
TOKİ'den 27 ilde dev taşınmaz satışı! 48 ay vadeyle alınabilecek

TOKİ'den 27 ilde dev taşınmaz satışı! 48 ay vadeyle alınabilecek
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Tahliye olurken İmamoğlu ile karşılaşmış! İşte aralarındaki diyalog
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı

Öğrenci yurdunda korkunç olay! Ütü yaparken felaketi yaşadı
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.