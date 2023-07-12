G7 ülkeleri, Ukrayna'ya destek için güvenlik çerçevesi sunan ortak bildiri yayımladı Açıklaması

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, NATO Zirvesi kapsamında, Ukrayna'ya destek için güvenlik çerçevesi sunan ortak bildiri üzerinde anlaştı.

G7 ülkeleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya destek için ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, G7 ülkelerinin, uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisinde, kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek özgür, bağımsız, demokratik ve egemen Ukrayna stratejik hedefine olan sarsılmaz bağlılığı bir kez daha teyit edildi.

"Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen bildiride, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı ve sebepsiz işgalinin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit, uluslararası hukukun açık ihlali ve G7'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmayan bir eylem" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Ukrayna'ya desteğini yineleyen G7 ülkelerinin yayımladığı son bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Ne kadar sürerse sürsün, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız. Ortak demokratik değerlerimiz ve çıkarlarımızla her şeyden önce Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne ve toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine saygı temelinde Ukrayna'ya verdiğimiz daimi destek konusunda birlik içindeyiz.

Bugün, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunurken, ekonomisini yeniden inşa ederken, vatandaşlarını korurken ve Avrupa-Atlantik topluluğuna entegrasyonunu sürdürürken, bu çok taraflı çerçeveyle uyumlu ikili güvenlik taahhütleri ve düzenlemeleri yoluyla ilgili yasal ve anayasal gerekliliklerimize uygun olarak Ukrayna'ya verdiğimiz kalıcı desteği resmileştirmek üzere bu ülkeyle müzakereleri başlatıyoruz. Ekiplerimizi bu görüşmelere derhal başlamaları için yönlendireceğiz."

G7 ülkeleri, uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeler üzerinde çalışacak

Bildiride, G7 ülkelerinin her birinin, Ukrayna'yla belirli, iki taraflı, uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeler üzerinde çalışacağı kaydedilerek, Ukrayna'yı halihazırda savunabilecek ve gelecekte Rus saldırganlığını caydırabilecek sürdürülebilir bir gücün sürekli olarak sağlanması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Ukrayna'nın hava savunması, topçu ve uzun menzilli atışlar ile zırhlı araçlar gibi diğer kilit yeteneklere öncelik verileceği kaydedilen bildiride, Avrupa-Atlantik ortaklarıyla çalışabilirliğin artırılarak kara, hava ve deniz alanlarında güvenlik yardımı ve modern askeri teçhizat desteği taahhüdünde bulunuldu.

Bildiride ayrıca, Ukrayna'nın savunma sanayi tabanının daha da geliştirilmesi için destek, Ukrayna kuvvetleri için eğitim ve tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve işbirliği, hibrit tehditlerin ele alınması dahil siber savunma, güvenlik ve dayanıklılık girişimlerine destek sözü verildi.

Ukrayna'nın ekonomik istikrar ve dayanıklılığı güçlendirilecek

Bildiride, Ukrayna'nın enerji güvenliği ve ekonomisini teşvik etmek için elverişli ortam oluşturmak amacıyla yeniden inşa ve iyileştirme çabaları da dahil bu ülkenin ekonomik istikrar ve dayanıklılığının güçlendirileceği belirtildi.

Ukrayna'nın savaştan doğan acil ihtiyaçları için maddi ve teknik destek sağlanacağının ifade edildiği açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik hedeflerine ilerlemesi için gerekli reformların devamının sağlanması gerektiği de yer aldı.

Gelecekte yaşanacak Rus saldırıları karşısında Ukrayna'yla acil danışma içinde olma niyetinin altı çizilen bildiride, "Yasal ve anayasal yükümlülüklerimize uygun olarak Ukrayna'ya hızlı ve güvenli askeri teçhizat yardımı ile ekonomik destek sağlamayı, ekonomik ve diğer maliyetlerden Rusya'yı sorumlu tutmayı amaçlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride, imzacı ülkelerin Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında ihtiyaçları konusunda da dayanışma içinde olma arzusu dile getirilirken, "Bu amaç doğrultusunda, gelecekte yaşanacak bir saldırı durumunda Ukrayna'nın kendi toprak ve egemenliğini savunmasına yardım etmek için güçlendirilmiş bir güvenlik taahhütleri ve düzenlemeleri paketi için Ukrayna'yla birlikte çalışacağız." değerlendirmesine yer verildi.

Rusya'nın hesap vermesini sağlamak için verilen taahhütlere de sadık kalındığı vurgulanan açıklamada, "Bunlara ihracat kontrolleri ve yaptırımlarla Rusya saldırganlığının bedelini artırmak ve kritik sivil altyapıya karşı saldırılar dahil Ukrayna'da işlenen savaş suçları ile diğer uluslararası suçlardan sorumlu olanlara hesap sorma çabalarını desteklemek de dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Ukrayna'nın taahhütlerine de yer verildi

Bildiride, savaş suçları ve diğer zulümler için cezasızlığın olmaması gerektiği vurgulanarak, bu bağlamda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) gibi uluslararası mekanizmaların çabalarını desteklemek dahil uluslararası hukuka uygun olarak sorumlulardan hesap sorulması yönündeki kararlılık yinelendi.

G7 ülkelerinin kendi hukuk sistemleriyle tutarlı olarak, Rusya, Ukrayna'ya verdiği zararı ödeyene kadar G7 ülkelerinin yargı alanlarındaki egemenlik varlıklarının hareketsiz kalacağının bir kez daha teyit edildiği kaydedilen bildiride, "Rus saldırganlığının yol açtığı zarar, ziyan veya hasarın telafisi için uluslararası mekanizma kurulması ihtiyacını kabul ediyor ve uygun mekanizmaların geliştirilmesi için seçenekleri araştırmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." görüşüne yer verildi.

Bildiride, Ukrayna'nın taahhütlerine de yer verilerek, Ukrayna'nın ortak güvenliğine olumlu katkıda bulunmak ve ortak yardımına ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik tedbirlerini güçlendireceğine ilişkin taahhüdüne değinildi.