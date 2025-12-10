Haberler

Ukrayna: G7'nin Dondurulmuş Rus Varlıklarının Kullanılabileceğine Dair Açıklamasını Memnuniyetle Karşılıyoruz


Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımını destekleme açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Sviridenko, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde Ukrayna'nın direncini korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

KİEV, 10 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko, G7 ülkelerinin, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması olasılığı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı destekleme niyetine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sviridenko salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "G7 ortaklarımıza minnettarız. Ukrayna'nın direnç ve istikrarını korumak üzere uluslararası ortaklarımız ve finans kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olmaya kesinlikle kararlıyız" dedi.

G7 ülkeleri pazartesi günü yaptıkları açıklamada, kendi yasal çerçeveleri doğrultusunda, dondurulmuş Rus varlıklarının tam değerinin potansiyel kullanımı da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemek üzere çok çeşitli finansman seçenekleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Avrupa Birliği Parlamentosu'nun tahminlerine göre, AB ve diğer G7 ülkeleri tarafından dondurulan Rus devletine ait varlıkların toplam değeri yaklaşık 260 milyar euroya ulaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
