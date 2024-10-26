G7 Ülkeleri, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlama Konusunda Anlaştı

(ANKARA) - G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen faizle, Ukrayna'ya verilecek 50 milyar dolar kredi detayları konusunda uzlaşmaya vardı.

Batı dünyasının en büyük yedi ekonomisi G7 ülkeleri tarafından dün yayımlanan açıklamaya göre, G7 Liderleri, dondurulmuş Rus varlıklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık kredinin Kiev'e nasıl verileceği konusunda uzlaşmaya vardı. Kredinin yıl sonuna kadar dağıtımına başlanması hedefleniyor.

Açıklamada, kredinin " Ukrayna'nın bütçesini, askeri ihtiyaçlarını ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla çeşitli kanallar aracılığıyla dağıtılacaktır... Ukrayna'nın zafer kazanması için gereken desteği sağlama kararlılığımızda yorulmayacağız" ifadelerine yer verildi. G7 ülkelerinin maliye bakanlarının "tüm G7 ortakları arasında tutarlılık, koordinasyon, adil kredi dağıtımı ve dayanışma sağlayan teknik bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardıkları" belirtildi.

Açıklama, bu hafta Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen uluslararası yıllık toplantıların başlamasının ardından yapıldı.

G7 Liderleri temmuz ayında gerçekleştirdikleri zirvede Rusya'nın dondurulmuş rezervlerinden elde edilen faizle, Ukrayna'ya 50 milyar dolar fon vereceklerini açıklamıştı. Ayrıca her yıl yine bu faizden 3 milyar dolar gelirin, Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'ya yardım verilmesi de planlanmıştı. Ancak Ukrayna Savaşı'nın ardından el konulan Rus varlıklarından elde edilen faizle Ukrayna'ya kredi sağlanması konusunda teknik detaylar üzerine uzlaşmazlıklar olduğu biliniyordu.

ABD'den Ukrayna'ya 20 milyar dolar kredi... Geri ödemeler dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle yapılacak

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü G7 paketinin bir parçası olarak ABD'nın Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlayacağını açıkladı. Bu kredinin de geri ödemeleri dondurulan Rusya varlıklarından elde edilen faizle yapılacak. Biden, 20 milyar dolarlık krediye ilişkin açıklamasında "Çabalarımız, zalimlerin neden oldukları zararlardan sorumlu olacaklarını net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çarşamba günü Ukraynalı mevkidaşı Sergii Marchenko ile söz konusu kredi üzerine tarafların niyetlerini belirten bir bildiri imzaladı.