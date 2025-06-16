G7 Liderleri İsrail-İran Çatışması İçin Ortak Bildiri Taslağı Hazırladı

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G7 Zirvesi'nde liderler, İsrail-İran çatışmasının yatışması için ortak bir bildiri taslağı hazırladı, ancak ABD Başkanı Trump onaylamadı. Taslak, İsrail'in kendini savunma hakkını vurguladı.

(ANKARA) - G7 liderleri, İsrail-İran çatışmasının yatışması için çağrıda bulunan ortak bir bildiri taslağı hazırladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylamadığı taslağın, " İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD ülkelerinin liderleri, 51'inci kez G7 Zirvesi kapsamında Kananaskis'te bir araya geldi Kanada, G7 Zirvesine ev sahipliği üstlenirken, bu kez G7 dışı ülkelerin devlet başkanlarını da konuk olarak davet etti. Davetliler arasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yer aldı. Kanada Başbakanı Mark Carney, bu yıl toplantı sonunda ortak bir açıklama ya da bildiri yayımlanmayacaklarını bildirdi.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, G7 liderleri, "İsrail-İran çatışmasının yatışması için" çağrıda bulunan ortak bir bildiri taslağı hazırladı. Ancak Batı medyasına konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu taslağı onaylamadığını belirtti. Taslağın, "enerji piyasaları da dahil olmak üzere piyasa istikrarının korunmasına bağlı kalınacağını ve İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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