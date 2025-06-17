G7 Liderleri, İran'ın Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da toplanan G7 ülkeleri, Orta Doğu'da barış ve istikrar için taahhütlerini yineleyerek İran'ın nükleer silah geliştirmesine karşı çıktıklarını belirtti. Açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığın İran kaynaklı olduğu vurgulandı.

Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelerken " İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını" belirtti.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığa İran'ın neden olduğu savunularak "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını açıkça ifade ettik." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, G7 liderlerinin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediği açıklamada, sivillerin korunmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, "İran krizinin çözümü, Orta Doğu'daki gerginliğin azalmasına ve Gazze'de ateşkese yol açmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, artan İsrail-İran gerilimi nedeniyle Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılacağını açıklamıştı.

-? ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da topluyor

G-7 zirvesini terk eden Trump acil toplantı çağrısı yaptı
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.