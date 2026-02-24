Haberler

G7 ülkeleri, Ukrayna ve Rusya iyi niyetle müzakere ederse barışa varılabileceğini belirtti

Güncelleme:
G7 ülkeleri liderleri, Rusya-Ukrayna savaşında barış anlaşmasının sadece iyi niyetli müzakerelerle mümkün olabileceğini vurguladı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirtirken, ABD Başkanı Trump'ın barış sürecine yönelik çabalarına desteklerini ifade ettiler.

G7 ülkeleri liderleri, yalnızca Ukrayna ve Rusya'nın birlikte iyi niyetli müzakereler yürüterek barış anlaşmasına varılabileceğini ifade etti.

G7 liderlerinden yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılı kapsamında G7 ülkeleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, var olma hakkını, özgürlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmasına yönelik sarsılmaz desteklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış süreci başlatarak ve tarafları doğrudan görüşmeye getirerek söz konusu hedeflere ulaşma çabasını desteklediklerini aktaran G7 liderleri, Avrupa'nın bu süreçte ortaklarıyla birlikte öncü rol üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

G7 liderleri, Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna için sağlam ve güvenilir güvenlik garantileri sağlama yönündeki taahhütlerini desteklediklerini ifade ederek, yalnızca Ukrayna ve Rusya'nın birlikte iyi niyetli müzakereler yürüterek barış anlaşmasına varabileceğini belirtti.

Ukrayna'nın bu kış mevsimini atlatmasına yardımcı olmak amacıyla sağlanan maddi destekten memnuniyet duyduklarına dikkati çeken G7 liderleri, nükleer güvenliği sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

