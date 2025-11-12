Haberler

G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi Kanada'da Başladı

Güncelleme:
Kanada'nın ev sahipliğinde yapılan G7 dışişleri bakanları zirvesi, küresel meseleleri ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geliyor. Zirve, Orta Doğu'daki barış, Hint-Pasifik güvenliği ve acil krizlere yanıt konularında görüş alışverişine odaklanacak.

G7 dışişleri bakanları, küresel meseleleri ele almak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kanada'nın ev sahipliğinde bir araya geliyor.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamaya göre, zirve, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Avrupa Birliğinden (AB) temsilcileri bir araya getiriyor.

Ontario eyaletinin Niagara bölgesinde iki gün sürecek zirve, küresel meselelerin ele alınması ve ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenleniyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu akşam çalışma yemeği kapsamında toplanacaklarını belirtti.

Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve istikrarın ilerletilmesi, Hint-Pasifik'te güvenliğin desteklenmesine yönelik konuları görüşeceklerini ifade eden Anand, Haiti ve Sudan'daki acil krizlere yanıt verilmesi gibi kritik öncelikler konusunda yapıcı fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

