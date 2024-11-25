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G7 Dışişleri Bakanları, Uluslararası Krizleri Görüşmek İçin Toplandı

G7 Dışişleri Bakanları, Uluslararası Krizleri Görüşmek İçin Toplandı
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'nın yakınındaki Anagni ve Fiuggi kasabalarında uluslararası gündemdeki konuları ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda, Orta Doğu'daki krizler ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi önemli konular tartışılacak.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, uluslararası krizleri ele almak üzere dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki ikinci toplantıları için bir araya geldi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere, başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Anagni ve Fiuggi kasabalarındaki oturumlarda buluştu.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısı, ev sahibi İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin konuklarını karşılaması ve ardından "aile fotoğrafı"nın çekilmesiyle başladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının açıkladığı programa göre, bakanlar ilk günkü oturumlarında Orta Doğu'daki krizleri ele alacak.

Bakanların, Gazze'de ateşkes ve insani yardımların erişimi, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Lübnan'da düşmanlıkların sona erdirilmesi, İsrail ile İran arasındaki gerginlik ve Kızıldeniz'deki durumu görüşecekleri belirtildi.

G7 Dışişleri Bakanları ayrıca düzenlenecek özel oturumda, Arap ülkelerinin bakanlarıyla da bir araya gelecek.

G7 Dışişleri Bakanları, bugün ve yarın sürecek toplantıların son gününde ise Rusya- Ukrayna Savaşı, Hint-Pasifik'teki durum ve diğer konuları görüşecek.

Ukrayna'ya desteğin değerlendirileceği yarınki oturuma, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın da katılacağı belirtildi.

Bakanlar toplantısının sonunda sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.

Bu arada, G7 için Anagni'ye gelişinde İtalyan Tg2 kanalına bir açıklama yapan ev sahibi İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'da ateşkes ihtimaline ilişkin bir soruya, "Bana, İran biraz karşı gibi görünüyor ya da en azından süreyi uzatmak istiyor. Göreceğiz." yanıtını verdi.

Diğer yandan, G7 toplantısı için geniş güvenlik önlemleri alınırken, Fiuggi ve Anagni kasabalarına 1500 kişilik takviye güvenlik gücünün kaydırıldığı bildirildi.

G7 bakanları, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez bu ülkede bir araya gelmiş oldu. Bakanlar, daha önce 18-19 Nisan'da Capri Adası'nda görüşmüştü.

G7 Dışişleri Bakanları bu yıl ayrıca iki de gayriresmi toplantıda bir araya gelmişti. Bakanlar, İtalya dönem başkanlığında ilk kez 17 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı bünyesinde görüşmüş, ayrıca bir kere de New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında gayriresmi toplantı yapmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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