G7 dışişleri bakanları: 'Sözde ilhakları ve uydurma referandumları asla tanımayacağız'

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin sözde ilhakını ve uydurma referandumlarını asla tanımayacaklarını duyurdu.

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin sözde ilhakını ve uydurma referandumlarını asla tanımayacaklarını duyurdu.

Almanya'nın dönem başkanı olduğu G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ve Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlal etmeyi sürdürmesi sert şekilde kınandı.

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya Federasyonu topraklarına dahil etme çabalarının uluslararası hukuku aleni şekilde hiçe sayma konusunda yeni bir dip noktaya gelindiğini gösterdiği belirtilerek, bunun Ukrayna'nın egemenliği ile uluslararası sözleşme ve taahhütlerin ihlal edildiğinin başka bir örneği olduğu vurgulandı.

"Bu sözde ilhakları ve silah doğrultularak yapılan uydurma referandumları asla tanımayacağız." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm ülkelere Rusya'nın başlattığı savaşı ve toprak ele geçirme girişimini açık şekilde kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Rusya'nın yayılmacılığının ve Ukrayna'nın bağımsız devlet olarak varlığını inkar etme çabalarının reddedilmesi istendi.

G7 dışişleri bakanlarının açıklamasında, Rusya ile uluslararası hukuk ihlallerini siyasi ve ekonomik olarak destekleyen Rusya'nın içi ve dışındaki kişi ve kurumların başka ekonomik maliyetlere maruz kalacağı vurgulandı.

Kendisini savunma ve topraklarını Rusya'dan geri alma hakkı olan Ukrayna'ya tereddütsüz destek verileceği ifade edilen açıklamada, Rusya'dan savaşı derhal sona erdirmesi, askerlerini tamamen Ukrayna'dan çekmesi ve uluslararası kabul edilmiş sınırları içinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi istendi.

Açıklamada, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri ile Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.