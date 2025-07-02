G7 Dışişleri Bakanları'ndan İran'a Nükleer Program Çağrısı

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G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları, İran'ın uluslararası nükleer işbirliğini sürdürmesi ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelere dönmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada ABD Başkanı'nın duyurduğu İran ile İsrail arasındaki ateşkes de memnuniyetle karşılandı.

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürme çağrısında bulunarak, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin "kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak müzakerelerin" yeniden tarafı olması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 Dışişleri Bakanları açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İran'ın sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm amacıyla UAEA ile işbirliğini sürdürmesi çağrısı yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin UAEA'ya İran'daki tüm nükleer materyaller hakkında doğrulanabilir bilgiler sağlaması ve müfettişlere erişim izni vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan İran ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, taraflara çatışmayı tırmandırmama çağrısında bulunuldu.

Katar'ın ateşkes sürecindeki "önemli rolünün" takdirle karşılandığı aktarılan açıklamada, İran'ın "asla nükleer silaha sahip olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, İran'ın nükleer programını ele alan "kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak müzakerelerin" yeniden başlaması talep edildi.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olmaya devam etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, " Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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