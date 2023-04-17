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G7 Dışişleri Bakanları Gelişmekte Olan Ülkelerle Daha Yakın İlişkiler Kurulmasını İstedi

G7 Dışişleri Bakanları Gelişmekte Olan Ülkelerle Daha Yakın İlişkiler Kurulmasını İstedi

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KARUİZAWA, 17 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesimlerindeki tatil beldesi Karuizawa'da bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KARUİZAWA, 17 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın orta kesimlerindeki tatil beldesi Karuizawa'da bir araya gelen G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, görüşmelerin ikinci günündeki toplantıda yaptığı konuşmada, gelişmekte olan ülkelerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve G7'nin bu sorunların üstesinden gelmek için bu ülkelerle çalışmayı planladığını söyledi.

Hayaşi ve G7'deki mevkidaşları üç gün sürecek toplantı için Pazar günü öğleden sonra ulaştıkları Karuizawa'da G7 karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan protestocular tarafından karşılanmıştı.

G7 Zirvesi Mayıs ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Japonya Güncel Haberler

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