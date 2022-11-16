G20 Zirvesinde Hizmet Veren Çinli Yeni Enerjili Araçlarının Özellikler Neler?

Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'in (SGMW) Endonezya'daki bağlı kuruluşu tarafından üretilen 300 yeni enerjili araç (NEV), Bali'de düzenlenen 17. G20 Zirvesi'nde servis aracı olarak hizmet veriyor.

Wuling Air EV modeli bu yıl Ağustos ayında Endonezya'nın Bekasi kentindeki üretim hattından çıkmıştı.

SES 1 (Çince): FANG HUA, SGMW'nin GSEV platformunun baş mühendisi:

"Air EV, sürmesi kolay, eğlenceli ve kullanımı rahat olan yüksek kaliteli bir NEV modeliyle yeşil ulaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Endonezya pazarı için Air EV modeli, Endonezya dilini kullanan dünyanın ilk sesli kontrol sistemiyle donatıldı. Büyük veri analizine dayanarak, Endonezya'daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için GSEV'mizin (Küresel Küçük Elektrikli Araç) orijinal 170 km'lik sürüş mesafesini 200 km ve 300 km'ye çıkardık."

SGMW, 2015 yılında, Endonezya ve Güneydoğu Asya pazarları için bir otomotiv üretim üssü olarak Bekasi'de 60 hektarlık otomotiv organize sanayi bölgesi kurmak için 1 milyar ABD doları tutarında yatırım yaptı.

SES 2 (Çince): ZHANG YİQİN, SGMW Marka ve Halkla İlişkiler Müdürü:

"Air EV piyasaya sürüldükten sonra, bir ay içinde Endonezya'da en çok satan NEV'lerden biri haline geldi. Şimdiye kadar, Endonezya'nın NEV endüstrisinde lider bir pazar payına sahip olan Air EV için 4.500'ün üzerinde sipariş aldık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)