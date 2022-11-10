G20 Zirvesinde Çin'in Yeni Enerjili Araçları Hizmet Verecek Güncel Haberler Bu ayın ilerleyen günlerinde Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir Çin şirketinin yüzlerce yeni enerjili aracı kullanılacak. Bu ayın ilerleyen günlerinde Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde bir Çin şirketinin yüzlerce yeni enerjili aracı kullanılacak. Zirve için 300 adet Wuling Air EV elektrikli aracı, Endonezya'nın Bali eyaletine ulaştı. Önde gelen Çinli otomobil üreticisi SAIC-GM-Wuling'e (SGMW) bağlı bir şirket, Ağustos'ta Endonezya'nın Bekasi kentindeki üretim üssünde Wuling Air EV adıyla yeni enerjili araçlar (NEV) üretti. SAIC Motor, General Motors ve Liuzhou Wuling Motors'un ortak girişimi olan SGMW'nin merkezi Çin'in Guangxi eyaletinin Liuzhou kentinde yer alıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel G20 Liderler Zirvesi Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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