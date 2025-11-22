G20 Zirvesi'ne özel hazırlanan dergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu konuşması yer aldı Açıklaması

Güney Afrika'da 20'ncisi düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne özel olarak hazırlanan "G20 - The Johannesburg Summit" başlıklı dergide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı hitabına geniş yer verildi.

İngiltere merkezli GT Media tarafından, her yıl düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi yayımlanan dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de yaptığı BM 80. Genel Kuruluna yönelik hitabından bazı bölümlerin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi liderlerin de farklı zirvelerdeki konuşmaları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin net güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak BM, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Birliği'nin harekat ve misyonlarına katkılarını sürdüreceğini yinelemesine yer verilen dergide, "2026 yılındaki NATO Zirvesi'ni Ankara'da toplayacağız. NATO müttefikliğimiz Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerimizi ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlendiriyoruz." sözleri yer aldı.

Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mevcut sınamalarla başarılı mücadele için Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı kurallara dayalı uluslararası ticaretin reforme edilmesini destekliyoruz. Ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez buluyorum. Çin'den Avrupa'ya uzanan ve stratejik önemi haiz Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru Projesi'ni ilerletiyoruz. Modern ulaştırma altyapımız ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile dünya ticaretinin gelişimine katkı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tabiata saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle çıktıkları yolda 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine doğru kararlılıkla ilerlediklerinin altını çizdiği konuşmasına yer verilen dergide, "Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüyen Sıfır Atık Hareketi'nin tüm dünyada her yıl dalga dalga büyüyen, daha fazla insana ve kalbe ulaşan bir farkındalık halkasına dönüştüğünü görmek, bizim için ayrı bir bahtiyarlıktır. Bu süreçte, gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercihten öte yükümlülük haline gelmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin dünyada en fazla kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olarak BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için çaba harcadığını belirtmesine yer verilerek, şu sözleri aktarıldı:

"2030 hedeflerine erişmek ve dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insanı onurlu yaşama kavuşturmak için, küresel finansman mimarisinin 'kimseyi geride bırakmama' anlayışıyla uyumlu hale getirilmesini savunuyoruz. Burada şuna da özellikle dikkatinizi çekmek isterim, biz, jeopolitik sınamalarla uğraşırken, insanlık yapay zeka alanında olağanüstü bir sıçramaya şahitlik ediyor. Çığır açan bu teknolojilerin dönüştürücü gücü ve sunduğu nimetlerden hiçbir toplumun mahrum bırakılmaması gerekir. Yapay zeka teknolojileri yeni bir tahakküm aracı olarak değil, insanlığın lehine kullanılmalıdır. Ev sahipliğini yaptığımız En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, dijital ve teknolojik açığın kapatılmasında kritik rol oynuyor. Hazırladığımız ve evrensel mutabakatla yakında imzaya açacağımız Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bu alanda küresel bir farkındalık oluşturacağına inanıyor, çabalarımıza güçlü desteğinizi bekliyoruz. Diğer taraftan, ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve bilhassa İslam düşmanlığının vahim boyutlara ulaştığı günümüzde, bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu akımlarla mücadele, insanlık için zaruret halini almıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'nin "kuruluş ruhuna" dönmesi için herkesin adım atmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladığı ifadelerin yer aldığı dergide, "İnsanlığın bir daha savaş felaketi yaşamaması için kurulan Birleşmiş Milletler'in kökleri, içinde bulunduğumuz karanlık döneme ışık tutacak değerlerle doludur." sözlerine de yer verildi.

Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "(BM) Genel Sekreter Sayın (Antonio) Guterres'in, Teşkilatımızı etkin ve verimli hale getirmek amacıyla başlattığı Birleşmiş Milletler 80 Girişimi'ne desteğimiz tamdır. Bu girişimin Birleşmiş Milletler'in tüm faaliyetlerini daha da güçlendirecek bir süreç olarak başarıya ulaşmasını temenni ediyorum. Bu sürece, İstanbul'u bir Birleşmiş Milletler merkezi haline getirme vizyonumuzdan da hareketle güçlü destek vermeye hazırız. 80'inci yılda Birleşmiş Milletleri kuruluş ruhuna döndürecek adımları atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Görevimiz sistemi terk etmek değil, onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz, daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye, 'daha adil bir dünyanın inşası' için mücadelesini sabırla devam ettirecektir." değerlendirmesi de yer aldı.

G20, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getirerek küresel ekonomik istikrarı, sürdürülebilir kalkınmayı ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan hükümetler arası bir platform olarak biliniyor.