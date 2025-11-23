Haberler

G20 Zirvesi'nde 'Dost Olmayan' Ülkelerden İşbirliği Teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G20 Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya işbirliği teklifinde bulunduğunu belirtti ve bunun yalnızca bir veya iki ülke ile sınırlı olmadığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, G20 Liderler Zirvesi'nde "dost olmayan" ülke temsilcilerinin Rusya'ya işbirliği teklifinde bulunduklarını belirterek, "Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." dedi.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Oreşkin, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rus heyeti başkanı Oreşkin, zirvenin verimli olduğunu ve sonuçlarından memnun kaldıklarını bildirdi.

Oreşkin, zirve kapsamında dost ülke temsilcileriyle yapıcı görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Bazı dost olmayan ülkeler ise görüşmelerde Rusya ile ekonomik ilişkilerin ve ortak projelerin geliştirilmesiyle ilgili somut işbirliği konusunda tekliflerde bulundu. Bu konuları görüştüğümüz ülke sayısı bir veya iki değil." ifadelerini kullandı.

Maksim Oreşkin, görüşmeler yaptıkları "dost olmayan" ülkeler hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber

Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
Kasımpaşa, 4 dakikada iki gol bulup geriden gelerek kazandı

4 dakikada iki gol! Geriden gelip 3 puanı kaptılar
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor

Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.