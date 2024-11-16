G20 Liderler Zirvesi Brezilya'da Gerçekleşecek

(ANKARA) - G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım günlerinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek. Türkiye'nin G20 Zirvesi'ne ilişkin öncelik ve beklentileri arasında G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi, Gazze ve Orta Doğu'daki durum ile göç konularının küresel gündemde tutulmaya devam edilmesi yer alıyor.

G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım'da Brezilya'nın dönem başkanlığında Rio de Janeiro'da düzenlenecek. G20 Brezilya Dönem Başkanlığı'nın teması "Adil bir Dünya ve Sürdürülebilir bir Gezegen Kurmak" olarak belirlenmişti. Brezilya Dönem Başkanlığı'nın öncelikleri, sosyal kapsayıcılık ile açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele; enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma; küresel yönetişim kurumlarının reformu şeklinde açıklanmıştı. 30 Kasım'da Brezilya'nın Dönem Başkanlığı'nın bitmesinin ardından Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık'ta Güney Afrika devralacak.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan önemli ülkeleri kapsayan ve yüksel temsil niteliği bulunan G20'yi küresel ekonomik iş birliği açısından en uygun ve önemli bir platform olarak gördüğünü belirterek Türkiye'nin G20'nin çalışmalarına aktif olarak katkı sağladığını kaydetti. Yetkili değerlendirmesinin devamında, "Türkiye G20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2014 tarihinde üstlenmiş; 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'yle başarıyla tamamlanmıştır. Ülkemizin Dönem Başkanlığı sırasında terörizmle mücadele ve mülteci krizi G20 tarihinde ilk kez siyasi konular olarak G20 Liderler Zirvesi resmi gündeminin bir parçası haline getirilmiş; G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörle mücadele konusunda G20 Liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, G20 Liderleri'nin ortak bir bildirge kabul ederek dünyaya güçlü mesaj vermeleri, G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi, küresel yönetişim reforumuna dair güçlü çağrının yinelenmesi ve Gazze ve Orta Doğu'daki durum ile göç konularının küresel gündemde tutulmaya devam edilmesinin Türkiye'nin Zirve'ye ilişkin öncelik ve beklentileri arasında yer aldığını belirtti .