G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı Cape Town'da Gerçekleşti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve Yapay Zeka Görev Gücü Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantılara G20 üyesi ve davetli ülkelerin bakanları ve delegasyonları, ayrıca uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü başkanlığındaki Türk delegasyonu da toplantılarda hazır bulundu.

Toplantılarda evrensel bağlanabilirlik, dijital kamu altyapısı, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümü, yapay zeka, veri yönetişimi ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarda küresel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

"Türkiye olarak dijital uçurumun kapatılmasına büyük önem veriyoruz"

Gönüllü, toplantıya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu toplantının Afrika kıtasında ilk kez düzenlenmesi sebebiyle tarihi bir önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonu ve uluslararası topluma sunduğu katkıları paylaşma fırsatı bulduklarını ifade eden Gönüllü, oturumlarda dijital dönüşümün sadece ekonomik bir büyüme aracı olmadığını, aynı zamanda insan odaklı toplumların inşası için bir temel taşı olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Bakan Yardımcısı Gönüllü, dijital uçurumun derinleşmesi, algoritmik ön yargıların eşitsizlikleri körüklemesi ve teknolojinin etikten uzaklaştığında insanlığa verebileceği zararlar gibi tehditlere özellikle dikkati çektiklerini belirterek, "Türkiye olarak dijital uçurumun kapatılmasına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Gebze'deki BM Teknoloji Bankası'nın az gelişmiş ülkelere yönelik çok taraflı işbirliği için çok kritik bir rol oynadığını belirten Gönüllü, ulusal düzeyde ise e-Devlet yapısının kapsayıcı bir dijital kamu için örnek model olduğunu ifade etti.

Gönüllü, "Aynı zamanda, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin dijital dönüşümünü desteklemek için geliştirdiğimiz mekanizmaları, teknoparklarımızın inovasyon ekosistemindeki rolünü ve yerli girişimlerimizi küresel birer 'unicorn' yani bizim deyişimizle 'Turcorn' yapmayı hedefleyen 'Turcorn100' programımızı anlattık." bilgisini verdi.

Türk projesi ödül aldı

Gönüllü, toplantı kapsamında düzenlenen yan etkinliğe dijital platformlar ve yapay zeka araçları, finansal teknolojiler, güvenli dijital altyapı, döngüsel ekonomi, bağlanabilirlik ve kalkınma için inovasyon gibi öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren 6 Türk teknoloji girişiminin katıldığını belirtti.

Bu girişimlerden Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda yer alan BioLive'ın, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten projesiyle döngüsel ekonomi alanında ödül kazandığını kaydeden Gönüllü, "Teknoloji girişimlerimizin yakaladığı uluslararası başarılar, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun ve ekosistemimize verdiğimiz desteklerin ne kadar doğru sonuçlar verdiğinin bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında Çin, Brezilya ve Estonya'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Gönüllü, bu görüşmelerde ticaret ve yatırımların yanı sıra dijital dönüşümü, yapay zeka, uydu teknolojileri ve inovasyon ekosistemlerinde işbirliğini geliştirme konularını ele aldıklarını söyledi.

Gönüllü, teknolojinin insan onurunu koruyan, barışı ve adaleti destekleyen bir anlayışla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantı vesilesiyle Filistin halkıyla dayanışmamızı da bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirdik. Gazze'de yaşanan insani felaket, teknolojinin etik ve insani değerlerden koparıldığında ne kadar yıkıcı olabileceğinin en acı örneğidir."