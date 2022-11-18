G20'deki kritik karede neden Türkiye eksik?
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G20'den arda kalanlar, Türkiye ne ABD ne Rusya'dan vazgeçmiyorABD ile bir dargın bir barışık?Soylu ABD'ye rest çekerken, CIA başkanı Rus karşıtıyla Ankara'da buluştuNükleer savaş olasılığı Türkiye'de ciddiye alınmıyor mu?Erdoğan G20'deki kritik karede neden yoktu?
G20'den arda kalanlar, Türkiye ne ABD ne Rusya'dan vazgeçmiyor
ABD ile bir dargın bir barışık?
Soylu ABD'ye rest çekerken, CIA başkanı Rus karşıtıyla Ankara'da buluştu
Nükleer savaş olasılığı Türkiye'de ciddiye alınmıyor mu?
Erdoğan G20'deki kritik karede neden yoktu?
Barçın Yinanç ve Metin Kaan Kurtuluş Dış Politikayla İçli Dışlı'da yorumluyor.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel