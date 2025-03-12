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Fuzhou, Somut Olmayan Kültürel Mirasıyla Ünlü

Fuzhou, Somut Olmayan Kültürel Mirasıyla Ünlü
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Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kenti, Shoushan taş oymaları ve yağlı kağıt şemsiyeleri gibi zengin kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Kent, bu mirası koruma ve yenilikçi yollarla gelecek nesillere aktarma çalışmalarını artırdı.

FUZHOU, 12 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fuzhou kenti, Shoushan taş oymaları, vernikli el sanatı eserleri, ahşap oymalar ve yağlı kağıt şemsiyeleri gibi zengin somut olmayan kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor.

Kent, son yıllarda bu mirasın korunması ve yenilikçi yollarla gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Somut olmayan kültürel mirasın günlük yaşama entegre edilmesi ve gençlerin bu mirası deneyimlemesiyle birlikte, Fuzhou'nun kültürel zenginliği canlılık kazandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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