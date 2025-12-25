"Futbolda Şike Kumpası Soruşturması" Kapsamında Adliyeye Sevk Edilen Eski Tff Yöneticisi Arıboğan ve 3 Kişi Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Şike Kumpası Soruşturması" kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan'ın da arasında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Ahmet Gülüm ile Ebru Köksal savcılıktan, Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı ise hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öğle saatlerinde, "Futbolda Şike Kumpası Soruşturması" kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan'ın da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla işlem yapıldığı açıklandı.

