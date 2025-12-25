Eski Tff Yöneticisi Arıboğan Hakkında "Futbolda Şike Kumpası" Soruşturmasında Gözaltı Kararı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Şike Kumpası Soruşturması" kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan'ın da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiğini açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Temmuz 2011'de "Futbolda Şike Soruşturması" olarak anılan, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda kişinin tutuklanmasına neden olan ve daha sonra "FETÖ kumpası" olduğu gerekçesiyle soruşturmada görev alan Cumhuriyet Savcıları hakkında da dava açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılığın, açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere spor camiasından birçok kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lutfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."