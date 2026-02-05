"Futbolda bahis" ve "şike" iddiasına ilişkin 52 sanık hakkında dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 52 sanık hakkında "şike ve teşvik primi" suçundan 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başsavcılıkça hazırlanan 46 sayfalık iddianamede, 5'i tutuklu 52 kişi "şüpheli", Zonguldak spor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankara spor ile Nazilli Belediye spor"malen sorumlu" olarak yer aldı.

İddianamede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli spor erkek futbol takımları arasında oynanan müsabakayla ilgili olarak çeşitli basın yayın organlarında çıkan ve futbol oyununun doğal akışına uygun olmayan iddialar yönünden, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara'da resen soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderildiği belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında hazırlanan olaylı müsabaka raporuna yer verildi. Raporda, müsabakanın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla usulsüz bir şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtlarının bulunduğu, hesapları izlenen bahis şirketlerinde maçın berabere bitmesi için şüpheli maç öncesi bahislerin kaydedildiği aktarıldı.

Raporda, küresel bahis piyasasında maçın berabere biteceğine dair maç öncesi bahislerin de gözlemlendiği belirtilerek, "Bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine dair maç öncesi bahislerinin ardından maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı, bu durumun sektörde yaygın endişelere işaret ederek fikstürle ilgili genel bütünlük endişelerini daha da artırdığı, bahis platformu Betfair'de maçın berabere bitmesi yönünde de düzensiz ciro seviyelerinin gözlemlendiği" tespitine yer verildi.

İddianamede yer verilen gözlemci raporunda ise hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, müsabakada kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği kaydedildi.

"Her yerde konuşuyormuşsun maçı bağladım, diye"

İddianamedeki HTS incelemelerine göre tutuklu sanık Ankara spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile tutuklu sanık Nazilli Belediye spor Başkanı Şahin Kaya'nın 28 Nisan 2024'teki maç öncesinde saat 13.47'de, maç bitiminde saat 17.06'da ve ayrıca maçtan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu aktarıldı.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, Şahin Kaya'nın Nazillisporun eski başkanlarından sanık Hasan Güney'e gönderdiği mesajda, "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankara spor'a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı." yazdığı, Güney'in de Kaya'ya "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım, diye böyle şeyler söyleme dayı." şeklinde mesaj ilettiği kaydedildi. Maç sonrası Hasan Güney'in, Katipoğlu'na "Hayırlı olsun." şeklindeki mesajına ilişkin ekran görüntüsünü Şahin'e gönderdiği de aktarıldı.

Soruşturmaya konu dönemde Kaya ile Güney arasında Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli spor arasında oynanacak maç öncesinde, skoru belirlemeye yönelik Ankara spor Başkanı Katipoğlu ile görüşme sağlanmasına dair mesajlaşma içeriklerinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, görüşmenin sanık Abdurram Karataş (sanık Katipoğlu'nun akrabası) üzerinden sağlanmasıyla ilgili olduğu vurgulandı.

İddianamede, Karataş'ın ifadesinde de hem Kaya'nın hem de Güney'in, Katipoğlu ile maçın berabere bitmesi için görüşmeye aracılık etmesini istediklerini belirttiği dile getirildi. Anlaşma neticesinde Karataş ve Katipoğlu'nun telefon numaralarının Güney tarafından Kaya'ya gönderildiği, 2 gün sonra Karataş'ın Katipoğlu ile irtibat kurduğu, bu süreçte Güney ve Şahin'le de irtibatlı olduğu bilgisi verildi.

Bilirkişilerce soruşturmaya konu maç hakkında düzenlenen raporlara göre, maçın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıklarının anlaşıldığına işaret edildi.

Teknik adamlar oyuncu kadrosunda olağan dışı değişikliğe gitti

İddianamede, söz konusu maçta teknik adamların olağan dışı olacak şekilde sahaya çıkan oyuncu kadrosunda değişikliğe gittiği, maça sonradan dahil olan Nazilli spor oyuncusu Tibet Öniz'in 88. dakikada tehlike oluşturabilecek bir koşu esnasında topla buluştuğu ancak kaybettiği topu kazanmaya çalışmadığı, bu pozisyon sonrasında bir kısım Ankara spor takımı oyuncularının tehlike oluşabilecek pozisyona ilişkin Öniz'e belirgin biçimde tepki gösterdiğine dikkat çekildi.

Sanıkların savunmalarında, suçlamaları kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, mesaj içerikleri ve uzman raporları birlikte değerlendirildiğinde kendilerini ve birbirlerini suçtan, cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği ifade edildi.

İddianamede, kulüp başkanları tarafından maçın sonucunun önceden belirlenmesine yönelik varılan anlaşmanın maç öncesinde teknik heyete ve oyunculara aktarıldığı belirtilerek, "Teknik adamların da şike anlaşması doğrultusunda şüpheli olacak şekilde, sahaya çıkan oyuncu kadrosunda değişikliğe gittiği ve maç esnasında oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmeyerek, şike anlaşmasının varlığını bilerek, spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Maç skorunun önceden belirlendiği şekilde golsüz berabere bitmesi sebebiyle Ankaraspor takımının bir üst lige çıkmak için play-offlara kaldığı, Nazillispor'un ligde kalmasının kesinleştiği kaydedilen iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübünün ise ligin bitimine 1 hafta olmasına rağmen küme düşmesinin matematiksel olarak kesinleştiği ve lig sonunda küme düştüğü hatırlatıldı.

İddianamede Ali Kırca, Muhammet Emre Erkan, İbrahim Kırdemir, Alican Çakmak ve Serdar Ateş hakkında "şike" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Hüseyin Melih Ö. ile Selman Enes C. hakkındaki dosyanın ise ayrıldığı belirtildi.

Ceza istemi

İddianamede, tutuklu sanıklar Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Nazilli Belediyespor antrenörü Gürhan Sönmez ve Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten ile tutuksuz sanık teknik direktörler Halit Egesoy, Olcay Şahan, Ankaraspor Antrenörü Serdar Özdemir, Abdurrezak Murat Türkar, Ankaraspor Kaleci Antrenörü Ahmet Durak, Ankaraspor Antrenörü Hüseyin Yahyaoğlu ve futbolcuların aralarında bulunduğu 52 kişinin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında "şike ve teşvik primi" suçundan 1,5'ar yıldan 4,5'ar yıla kadar hapis ile 30 biner lira adli parayla cezalandırılmarı talep edildi.

Sanıkların ceza alması halinde spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişiliklerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaları ve spor müsabakalarını seyirden yasaklanmaları da istendi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.