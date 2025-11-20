Haberler

Futbolda Bahis Soruşturmasında 147 Hakemin 21 Milyon TL'lik İşlemi Tespit Edildi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 147 hakemin bahis sitelerinde gerçekleştirdiği yaklaşık 18 bin 278 işlem ile 21 milyon 778 bin TL'lik para giriş-çıkışına dair MASAK raporunu hazırladı. Soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları sonrası başlatıldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmasında isim isim MASAK raporu hazırlandı. Raporda, 2021-2025 yılları arasındaki Bankacılık Transfer verileri incelenerek, 147 hakemin genel olarak "Misli", "Nesine", "Tuttur", "Oley", "Bilyoner", "Milli Piyango" isimli şans oyunları sitelerinde, yaklaşık 18 bin 278 işlemde, 21 milyon 778 bin TL'lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturmada, hakemlerin bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuyla ortaya çıktı.

147 hakemin 18 bin adet işlemi tespit edildi

152 hakem ile bahis siteleri arasında gerçekleşen para transferlerinin analiz edildiği MASAK Raporu'nda, 2021-2025 yılları arasındaki Bankacılık Transfer verileri incelenerek, 147 hakemin genel olarak "Misli", "Nesine", "Tuttur", "Oley", "Bilyoner", "Milli Piyango" isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18 bin 278 işlemde, 21 milyon 778 bin TL'lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu belirlendi.

Ayrıca raporda, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan hakem Erkan Arslan'ın 10 milyon 548 bin TL'lik 6 bin 380 işlem, hakem Yakup Yapıcı'nın 1 milyon 688 bin TL'lik bin 124 işlem, hakem Nevzat Okat'ın 1 milyon 643 bin TL'lik, hakem Ahmet Kıvanç Kader'in, 657 bin TL'lik 342 işlem ve yine hakem Baran Karaman'ın 354 bin TL'lik 245 işlem yaptığı tespiti yer aldı.

Soruşturmada adı geçen hakem Zorbay Küçük'ün ise 5 bin TL'lik 2 işlem yaptığı bilgisi rapora girdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
