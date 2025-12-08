Haberler

"Futbolda bahis" soruşturmasında 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında, 39 şüpheliden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 29 şüphelinin tutuklanması talep ediliyor.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

Milyonlara müjde! O işlemler artık e-Devlet'ten yapılacak
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti: Eşim tarafından darp edildim
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
title