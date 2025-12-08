"Futbolda bahis" soruşturmasında 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında, 39 şüpheliden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 29 şüphelinin tutuklanması talep ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
