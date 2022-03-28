FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Çilimli Belediyespor ve Beyköy Belediyespor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular saha içerisinde birbirine girdi.

DÜZCE'de Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Çilimli Belediyespor ve Beyköy Belediyespor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular saha içerisinde birbirine girdi. Tekme tokat kavga eden oyunculara polis biber gazıyla müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğü ile birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesi ve yöneticiler de kavgaya dahil olunca saha içerisi savaş alanına döndü. Polis kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti. 5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

FUTBOLCULAR SAHADA TEKME TOKAT KAVGA ETTİ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title