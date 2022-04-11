Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı.

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrıldı.

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde 5. grubun ikinci haftasında Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor, Erenler Atatürk 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 ile devam ederken futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik maçı izleyen taraftarlar arasında devam etti. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga, polis ekipleri ve maçı izleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Mücadelede Akçayspor'un 4-2'lik galibiyetiyle neticelendi.

(Batuhan Saçar/ İHA)

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title