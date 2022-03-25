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FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AMASYA'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, raylara düşen ve trenin çarpmasıyla sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut'a (15), Ankara'da protez ayak takıldı.

AMASYA'da antrenmana giderken dengesini kaybedip, raylara düşen ve trenin çarpmasıyla sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut'a (15), Ankara'da protez ayak takıldı.

Kentteki tren garında, 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. Sağ ayağı raylara sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bulut, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı bilek kısmından kesildi.

'ARTIK YÜRÜYEBİLECEK'

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Amasya'ya, evine dönen Bulut'a, Ankara'da protez ayak takıldı. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü Teknik Direktörü Rasim Tufanoğlu, "Oğlumuz Eren'e bugün protez ayak takıldı. Eren artık yürüyebilecek ve bundan sonra antrenmana gelebilecek" dedi.

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

FUTBOLCU EREN'E, PROTEZ AYAK

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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